Князев: С начала года в Украине убили более 50 детей

Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В этом году в Украине убито более 50 детей. Об этом заявил председатель Нацполиции Сергей Князев сегодня, 24 июня, во время брифинга в Виннице, передает Укринформ.

Глава Нацполиции подчеркнул необходимость ужесточения наказания за сексуальные преступления в отношении детей. В частности, данные лиц, совершивших такие преступлени, должны вноситься в Единый реестр полиции.

"Убийство девочки в Одесской области всколыхнуло всю страну. Поэтому, чтобы защитить детей от сексуального насилия, следует усилить уголовную ответственность для лиц, совершивших преступления указанной категории", - сказал Князев.

Нацполиция обращается к депутатам Верховной Рады с призывом рассмотреть соответсвующий законопроект №6607 о создании Единого реестра лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Князев отметил, что подобный реестр существует в европейских странах.

19 июня в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело девочки. Как оказалось, ее убил 22-летний односельчанин после попытки изнасилования. Подробности об этом жестоком преступлении рассказал на брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.

22 июня в Киеве у озера Вырлица 30-летний мужчина убил 9-летнего мальчика.