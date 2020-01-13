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Командир КСИР: Лучше бы я был на борту Boeing 737

Командир КСИР: Лучше бы я был на борту Boeing 737 - Фото
Хосейн Салами (фото - EPA)
13.01.2020, 06:22

Хосейн Салами извинился за сбитый украинский самолет и попросил прощения у родственников погибших

Командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР, - ред.) в Иране Хосейн Салами извинился за ошибку, из-за которой военные сбили  украинский Boeing 737 авиакомпании МАУ. Об этом он заявил на открытом заседании иранского парламента в Тегеране, сообщает CNN.

"Мы допустили ошибку. Некоторые из наших соотечественников были убиты из-за нашей ошибки, но это было непреднамеренно",  - отметил Салами.

По его словам, он "за всю свою жизнь не сожалел так сильно, как сейчас".

"Лучше бы я был на борту и сгорел вместе с ними. Да простит нас Бог, а потом нас простит иранский народ и семьи погибших", - подчеркнул командир КСИР.

Справка. КСИР – элитное военно-политическое формирование, созданное в 1979 сторонниками Исламской революции. Сейчас оно входит в состав вооруженных сил Ирана. 3 января американские войска убили главнокомандующего КСИР генерала Касема Сулеймани.

  • 11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.
  • Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

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Boeing 737 КСИР Хосейн Салами
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