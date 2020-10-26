Командующий ВС объяснил, где военные самолеты РФ нарушали воздушное пространство Украины

По данным командования ВС ВСУ, с начала 2014 года в небе Крыма зафиксировано 225 000 случаев нарушения госграницы Украины

С начала войны на Донбассе военные самолеты России в воздушное пространство Украины не залетали, кроме территории временно оккупированного Крыма и акватории Черного и Азовского морей. Об этом в интервью РБК-Украина заявил командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Таких случаев в воздушном пространстве Украины зафиксировано не было, кроме Крыма, конечно. С начала 2014 года в небе Крыма зафиксировано 225 000 случаев нарушения государственной границы Украины", – отметил Дроздов.

По его словам, "информация, которую отражает один из веб-серверов, например, Flightradar, не является официальной и может содержать погрешность".

"Военные самолеты РФ в воздушное пространство Украины не залетали, кроме полуострова Крым и акватории Черного и Азовского морей", – уточнил Дроздов.

11 июля по данным сервиса Flightradar24 российский пассажирский самолет Airbus A319-112 компании Уральские авиалинии, который совершал внутренний рейс по маршруту Анапа – Санкт-Петербург, зашел в воздушное пространство Украины.

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.