Российский самолет зашел в воздушное пространство над оккупированным Донбассом
Речь идет о пассажирском самолете Airbus A319-112 компании Уральские авиалинии
10 июля российский пассажирский самолет Airbus A319-112 компании Уральские авиалинии, который совершал внутренний рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, зашел в воздушное пространство Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
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Рейс U6346 (SVR346) зафиксировали над территорией временно оккупированного Донбасса и Харьковской областью, потом он вернулся в российское воздушное пространство.
На схеме полета видно, что вблизи Ростова-на-Дону самолет поворачивает на запад и направляется в Украину, временно оккупированные города Брянка и Кадиевка, после этого - на север.
Схема полета российского самолета рейсом Анапа - Санкт-Петербург (фото - flightradar24.com)
Полеты на территории Украины для российских самолетов запрещены.
В штабе ООС сообщили сегодня LIGA.net, что не располагают данной информацией, подчеркнув, что в зоне боевых действий авиаполеты запрещены.
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко объяснил LIGA.net, что "зона ответственности отслеживать воздушное пространство - это ВСУ, Украэрорух".
"Пограничники не имеют таких технических возможностей, это не входит в нашу зону ответственности. Мы охраняем границу на земле", - уточнил Демченко.
Корреспондент LIGA.net обратился за комментарием в Украэрорух.
- 3 апреля 2019 года правительство Украины запретило чартерные полеты в Россию, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения миссий международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и Красный крест.
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