Российский самолет зашел в воздушное пространство над оккупированным Донбассом

Речь идет о пассажирском самолете Airbus A319-112 компании Уральские авиалинии

10 июля российский пассажирский самолет Airbus A319-112 компании Уральские авиалинии, который совершал внутренний рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, зашел в воздушное пространство Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

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Рейс U6346 (SVR346) зафиксировали над территорией временно оккупированного Донбасса и Харьковской областью, потом он вернулся в российское воздушное пространство.

На схеме полета видно, что вблизи Ростова-на-Дону самолет поворачивает на запад и направляется в Украину, временно оккупированные города Брянка и Кадиевка, после этого - на север.

Схема полета российского самолета рейсом Анапа - Санкт-Петербург (фото - flightradar24.com)

Полеты на территории Украины для российских самолетов запрещены.

В штабе ООС сообщили сегодня LIGA.net, что не располагают данной информацией, подчеркнув, что в зоне боевых действий авиаполеты запрещены.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко объяснил LIGA.net, что "зона ответственности отслеживать воздушное пространство - это ВСУ, Украэрорух".

"Пограничники не имеют таких технических возможностей, это не входит в нашу зону ответственности. Мы охраняем границу на земле", - уточнил Демченко.

Корреспондент LIGA.net обратился за комментарием в Украэрорух.

3 апреля 2019 года правительство Украины , за исключением рейсов, необходимых для обеспечения миссий международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и Красный крест. правительство Украины запретило чартерные полеты в Россию

Арина Толина

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