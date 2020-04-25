Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Херсонской области в больнице разворовали 110 000 грн - СБУ

Коронавирус. В Херсонской области в больнице разворовали 110 000 грн - СБУ - Фото
Вход в центральное здание СБУ (скриншот из видеозаписи)
25.04.2020, 22:41

Должностные лица больницы заключили договор с фирмой на поставку масок для врачей, значительно завысив их стоимость, говорят в СБУ

В Херсонской области должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, выделенных на противодействие коронавирусу. Об этом сообщает СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По предварительным данным следствия, должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, которые были перечислены медучреждению райсоветом для противодействия распространению инфекционного заболевания.

Для реализации сделки представители больницы заключили договор с коммерческой структурой из города Каховка на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств. При этом фигуранты, по информации СБУ, значительно завысили стоимость указанной продукции. По предварительным оценкам, потери государства из-за этой схеме составляют более 110 000 грн, отметили в ведомстве.

Открыто дело по ст. 367 (Служебная халатность) УК.

21 апреля сообщалось, что СБУ разоблачила 207 агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе за время карантина. 

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
сбу Херсон коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 