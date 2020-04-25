Коронавирус. В Херсонской области в больнице разворовали 110 000 грн - СБУ

Вход в центральное здание СБУ (скриншот из видеозаписи)

В Херсонской области должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, выделенных на противодействие коронавирусу. Об этом сообщает СБУ.

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По предварительным данным следствия, должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, которые были перечислены медучреждению райсоветом для противодействия распространению инфекционного заболевания.

Для реализации сделки представители больницы заключили договор с коммерческой структурой из города Каховка на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств. При этом фигуранты, по информации СБУ, значительно завысили стоимость указанной продукции. По предварительным оценкам, потери государства из-за этой схеме составляют более 110 000 грн, отметили в ведомстве.

Открыто дело по ст. 367 (Служебная халатность) УК.

21 апреля сообщалось, что СБУ разоблачила 207 агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе за время карантина.