Корректировал ракетные удары РФ по Запорожью: экс-депутат горсовета получил приговор
Суд назначил 15 лет лишения свободы экс-депутату Запорожского городского совета, который был агентом ФСБ и наводил российские ракеты на Запорожье. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Именно по его координатам россияне нанесли серию воздушных ударов по городу в апреле-мае 2022 года. Тогда в результате вражеских обстрелов погибли трое местных жителей. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона.
Контрразведчики СБУ задержали российского агента в мае 2023 года. Как установило следствие, корректировщиком является бывший депутат-коммунист Запорожского горсовета, которого в 2001 году приговорили к 6 годам лишения свободы за планирование государственного переворота в Украине.
В конце 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местонахождении ВСУ и оборонных заводов Украины. Чтобы выполнить указание российских спецслужб, предатель "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у бывших однопартийцев. Затем агент лично выезжал на местность, где проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов. Полученные сведения он передавал ФСБ через популярный мессенджер с подробным описанием потенциальной цели и прилегающей местности.
На основании доказательств, собранных СБУ, суд признал экс-депутата виновным по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
- 23 мая 2023 года СБУ сообщила о задержании бывшего депутата-коммуниста, наводившего ракеты на Запорожье. В 2015 году он почти полгода был депутатом Запорожского горсовета.
- Во время обыска по месту жительства у экс-депутата нашли телефоны, которые он использовал для общения с ФСБ, и большое количество запрещенной коммунистической символики: смотрите фото.
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