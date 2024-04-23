Коригував ракетні удари РФ по Запоріжжю: ексдепутат міськради отримав вирок

Засуджений (Фото: пресслужба СБУ)

Суд призначив 15 років позбавлення волі ексдепутату Запорізької міської ради, який був агентом ФСБ і наводив російські ракети на Запоріжжя. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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За даними СБУ, саме за його координатами росіяни завдали повітряних ударів по місту у квітні-травні 2022 року. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне із промислових підприємств регіону.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента у травні 2023 року. Як встановило слідство, коригувальником є колишній депутат-комуніст Запорізької міськради, якого у 2001 році засудили до шести років позбавлення волі за планування державного перевороту в Україні.

Наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця розташування ЗСУ та оборонних заводів України. Щоб виконати вказівку російських спецслужб, зрадник "втемну" випитував потрібну йому інформацію у колишніх однопартійців. Потім агент особисто виїжджав на місцевість, де проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отримані відомості він передавав до ФСБ через популярний месенджер з детальним описом потенційної цілі та прилеглої місцевості.

На підставі доказів, зібраних СБУ, суд визнав ексдепутата винним статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

23 травня 2023 року СБУ повідомила про затримання колишнього депутата-комуніста, який наводив ракети на Запоріжжя. У 2015 році він майже пів року був депутатом Запорізької міськради.

Під час обшуку за місцем проживання у ексдепутата знайшли телефони, які він використовував для спілкування з ФСБ, і велику кількість забороненої комуністичної символіки: дивіться фото.

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