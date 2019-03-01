КПВВ в Донбассе переходят на новый график работы

Фото: ГПСУ

Все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Донбассе с сегодняшнего дня, 1 марта, переходят на весенний график работы. Об этом штаб ООС сообщает у себя в Facebook.

"Согласно распоряжению Командующего объединенных сил, контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30", - уточняет штаб.

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Зимний график работы КПВВ на Донбассе действовал с 1 декабря 2018 года.

За вчерашний день боевики десять раз обстреляли позиции операции объединенных сил. Потерь среди украинских военных нет.