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01.03.2019, 06:15

КПВВ в Донбассе переходят на новый график работы

КПВВ в Донбассе переходят на новый график работы - Фото
Фото: ГПСУ

Все контрольно-пропускные пункты в зоне ООС с этого дня переходят на весенний график работы

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Все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Донбассе с сегодняшнего дня, 1 марта, переходят на весенний график работы. Об этом штаб ООС сообщает у себя в Facebook.

"Согласно распоряжению Командующего объединенных сил, контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30", - уточняет штаб.

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Зимний график работы КПВВ на Донбассе действовал с 1 декабря 2018 года.

За вчерашний день боевики десять раз обстреляли позиции операции объединенных сил. Потерь среди украинских военных нет.

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Теги: война, Донбасс, кпвв, график
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