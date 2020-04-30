Кравченко: На оккупированном Донбассе - более 2000 кадровых российских офицеров

Владимир Кравченко (фото - Facebook ОК Північ)

Россия использует территорию временного оккупированного Донбасса как полигон для испытания новейшего оружия, сейчас там находятся более 2000 кадровых российских офицеров. Об этом в интервью Укринформу сообщил командующий объединенных сил Владимир Кравченко.

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"Для контроля за временно оккупированными территориями Донбасса Генштабом ВС РФ сформирован и содержится оперативная группировка российских оккупационных войск в составе 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов общей численностью более 35 000 человек, которые оперативно подчинены 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ. Сегодня на оккупированной части Донбасса находятся более 2000 кадровых российских офицеров", - отметил Кравченко.

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По его словам, должности рядового, сержантского состава и командиров тактического звена комплектуются преимущественно местными жителями и наемниками из России.

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Кравченко подчеркнул, что для поддержания административно-полицейского режима и обеспечения функционирования оккупационных администраций созданы другие "силовые ведомства" – так называемое министерство внутренних дел и министерство государственной безопасности, которыми непосредственно управляют российские МВД и ФСБ.

Он добавил, что, используя территорию ОРДЛО как военный полигон, Россия проводит испытания новейших систем вооружения для своей армии.

"Наиболее широко испытываются комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотные летательные аппараты, системы наведения высокоточного оружия, наземные станции артиллерийской разведки, средства цифровой связи, тактическое снаряжение и снайперское оружие", - сообщил Кравченко.

трана-агрессор РФ перебросила российских спецназовцев со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе неустановленного образца. 25 ноября сообщалось , что в ОРДЛО с

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