Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кравченко: На оккупированном Донбассе - более 2000 кадровых российских офицеров

Кравченко: На оккупированном Донбассе - более 2000 кадровых российских офицеров - Фото
Владимир Кравченко (фото - Facebook ОК Північ)
30.04.2020, 11:43

Командующий ООС Владимир Кравченко подчеркнул, что РФ в ОРДЛО больше всего испытывает комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки

Россия использует территорию временного оккупированного Донбасса как полигон для испытания новейшего оружия, сейчас там находятся более 2000 кадровых российских офицеров. Об этом в интервью Укринформу сообщил командующий объединенных сил Владимир Кравченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Для контроля за временно оккупированными территориями Донбасса Генштабом ВС РФ сформирован и содержится оперативная группировка российских оккупационных войск в составе 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов общей численностью более 35 000 человек, которые оперативно подчинены 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ. Сегодня на оккупированной части Донбасса находятся более 2000 кадровых российских офицеров", - отметил Кравченко.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, должности рядового, сержантского состава и командиров тактического звена комплектуются преимущественно местными жителями и наемниками из России.

Читайте также: Освобожденный из плена танкист: На Донбассе – кадровые военные РФ

Кравченко подчеркнул, что для поддержания административно-полицейского режима и обеспечения функционирования оккупационных администраций созданы другие "силовые ведомства" – так называемое министерство внутренних дел и министерство государственной безопасности, которыми непосредственно управляют российские МВД и ФСБ.

Он добавил, что, используя территорию ОРДЛО как военный полигон, Россия проводит испытания новейших систем вооружения для своей армии.

"Наиболее широко испытываются комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотные летательные аппараты, системы наведения высокоточного оружия, наземные станции артиллерийской разведки, средства цифровой связи, тактическое снаряжение и снайперское оружие", - сообщил Кравченко.

  • 25 ноября сообщалось, что в ОРДЛО страна-агрессор РФ перебросила российских спецназовцев со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе неустановленного образца.

Читайте также: Интервью. Экс-министр обороны: Неправильная реинтеграция Донбасса может отравить всю страну

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
оос Россия Донбасс ордло российские военные владимир кравченко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 