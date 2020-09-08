Криворожские шахтеры объявили забастовку: около 400 горняков под землей

Глава профсоюза горняков Михаил Волынец заявил о готовности работников других предприятий начать забастовки солидарности

393 шахтера Криворожского железнорудного комбината протестуют под землей, они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Об этом в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков и нардеп фракции Батькивщина Михаил Волынец.

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По состоянию на 8:30 утра, в подземном страйке участвуют четыре шахты: на "Гвардейской" вышло 90 человек, на "Терновской" - 60, "Батькивщина" - 214, "Октябрьской" - 29.

Волынец также сообщает о готовности других предприятий поддержать горняков подземными и наземными митингами, в частности "итальянской забастовкой". В то же время, по его словам, администрация шахты "Терновской" не пустила в шахту работников первой смены, которые были готовы выйти на протест к админзданию КЖРК.

"У работников предприятий Кривого Рога большие нарекания на работу местной службы Гоструда, их продажность и зависимость от местных работодателей. Мы предоставим центральному офису все необходимые документы - зафиксированные нами случаи, свидетельства нарушений правил техники безопасности, охраны труда и прав наемных работников" - добавил Волынец.

Он также добавил, что сегодня в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Гоструда.

LIGA.net обратились за комментариями к руководству Государственной службы по вопросам.

В январе 2020 года шахтеры госпредприятия Львовуголь перекрыли трассу международного значения. Их главным требованием была выплата зарплат.

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Станислав Стороженко

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