Крушение Boeing. В Иране арестовали подозреваемых

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

В Иране задержали и арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737, который был сбит 8 января. Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, передает Reuters.

Он не сообщил подробности и не уточнил, сколько именно человек задержаны и кто они.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти проведут тщательное расследование крушения самолета. "Это была непростительная ошибка. Один конкретный человек не может нести ответственность за авиакатастрофу", - подчеркнул он.

11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.

11 января Данилов заявлял, что Украина имела информацию о попадании ракеты в Boeing 737 под Тегераном еще до того, как ее начали озвучивать лидеры западных государств.

Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

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