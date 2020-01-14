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Крушение Boeing. В Иране арестовали подозреваемых

Крушение Boeing. В Иране арестовали подозреваемых - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
14.01.2020, 10:22

Пока представитель судебной власти не сообщил, сколько человек были задержаны и кто они

В Иране задержали и арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737, который был сбит 8 января. Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, передает Reuters.

Он не сообщил подробности и не уточнил, сколько именно человек задержаны и кто они.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти проведут тщательное расследование крушения самолета. "Это была непростительная ошибка. Один конкретный человек не может нести ответственность за авиакатастрофу", - подчеркнул он.

  • 11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.
  • 11 января Данилов заявлял, что Украина имела информацию о попадании ракеты в Boeing 737 под Тегераном еще до того, как ее начали озвучивать лидеры западных государств.
  • Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

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Иран подозреваемые хасан рухани Boeing 737 Голамхосейн Эсмаили
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