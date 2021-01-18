Крушение сухогруза Arvin. Найдены и опознаны тела двух украинцев

Сегодня, 18 января, в Турции нашли и опознали тела двух погибших украинских моряков – членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего вчера в Черном море. Таким образом количество погибших достигло трех, еще трех моряков ищут. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главу консульского отдела посольства Украины в Турции Андрея Билыка.

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"Состоялось опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращается, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числятся три человека", – сообщил Билык.

Дипломат рассказал о деталях сегодняшней операции. По его словам, из-за сложных погодных условий было сложно извлекать тела утонувших. Привлекли дополнительную спасательную технику.

"Около 5 часов тела извлекли и впоследствии доставили в морг местной больницы", – рассказал консул.

Как отмечается, спасенных вчера украинских моряков уже выписали из больницы, сейчас они в гостинице. Планируется, что завтра они отправятся в Анкару, откуда вылетят в Украину.

17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын потерпел крушение и затонул сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании. На судне было 12 членов экипажа, 10 из них – граждане Украины.

Турецкая береговая охрана спасла шестерых моряков – пять украинцев и одного россиянина.

ВМС Турции направило фрегат и вертолет для поиска и спасения моряков сухогруза Arvin. Еще один вертолет отправила береговая охрана.

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Наталия Медведева

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