Крушение у берегов Турции: из воды подняли тело украинца - посол

У побережья Турции из воды подняли тело одного из украинцев, которые были на борту потерпевшего крушение грузового судна VOLGO BALT 214. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Дипломат добавил, что поисковые работы продолжаются.

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Пострадавших украинских моряков в больнице проведал губернатор Самсуна Осман Каймак.

В результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции 7 января погибли четверо граждан Украины. Выжили и находятся в больнице семеро украинцев.

Судно перевозило уголь и затонуло у северного побережья Турции. VOLGO BALT 214 - фигурант "крымского черного списка". Оно входило в порты Керчи и Феодосии в 2014-15-х. На борту судна было 3000 т угля. Корабль разломился пополам.