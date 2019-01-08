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08.01.2019, 12:43

Крушение у берегов Турции: из воды подняли тело украинца - посол

Крушение у берегов Турции: из воды подняли тело украинца - посол - Фото
Фото: МинВОТ

Продолжаются поисковые работы. Известно, что при крушении судна погибли четверо украинцев

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У побережья Турции из воды подняли тело одного из украинцев, которые были на борту потерпевшего крушение грузового судна VOLGO BALT 214. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Дипломат добавил, что поисковые работы продолжаются. 

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Пострадавших украинских моряков в больнице проведал губернатор Самсуна Осман Каймак. 

В результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции 7 января погибли четверо граждан Украины. Выжили и находятся в больнице семеро украинцев. 

Судно перевозило уголь и затонуло у северного побережья Турции. VOLGO BALT 214 - фигурант "крымского черного списка". Оно входило в порты Керчи и Феодосии в 2014-15-х. На борту судна было 3000 т угля. Корабль разломился пополам.

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Теги: погибший, Турция, судно, украинец, крушение
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