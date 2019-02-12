Бил людей по голове: Кива и Новинский вступились за полицейского

Василий Мельников (фото - Facebook С14)

За полицейского Василия Мельникова, который подозревается в избиении представителя С14 и был арестован на два месяца с возможностью выйти под залог в сумме 115 тыс. грн вступились кандидат в президенты Илья Кива и нардеп Вадим Новинский. Об этом сообщается на их страницах в Facebook.

Кива заявил, что внесет за полицейского залог, а Новинский пообещал обеспечить находящихся под следствием силовиков лучших адвокатов.

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9 февраля полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. В С14 сообщили, что задержали их активистов, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк". Во время задержания прозошла потасовка. Один из полицейских во время драки кричал "Ложись, бандера". Об установлении личности этого полицейского сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

12 февраля Печерский суд Киева избрал меру пресечения полицейскому Василию Мельникову, которого подозревают в избиении активиста С14. Его арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог в сумме 115 000 грн.