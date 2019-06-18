Линия разграничения: люди жалуются на ограничения боевиков

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Боевики ограничили количество автомобилей, которые пересекают линию разграничения на блокпостах во временно оккупированном Кременце, что в 16 километрах от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Утром 16 июня наблюдатели видели около 300 автомобилей в очереди на выезд в подконтрольные правительству районы, а также примерно 70 автомобилей в противоположном направлении.

18 человек, мужчины и женщины в возрасте от 30 до 60 лет, на блокпосте вместе и по отдельности сообщили СММ, что они обеспокоены из-за длительного, по их мнению, ожидания и введенного террористами с 1 июня так называемого распоряжения, ограничивающего число автомобилей, которым разрешено заезжать на блокпост, до шести автомобилей за 30 минут в каждом направлении.

В ОБСЕ уточнили, что некоторые люди сказали - им пришлось переночевать на блокпосте боевиков в ожидании своей очереди на проезд в подконтрольные правительству районы, другие же сообщили, что стоят в очереди с 03:30. В течение примерно 50 минут наблюдения команда миссии видела, что одновременно происходит контроль 12 транспортных средств, по шесть авто с каждой стороны.

В тот же день на блокпосте террористов в Еленовке наблюдатели видели около 50 автомобилей в очереди на въезд в неподконтрольные правительству районы, а также примерно 200 автомобилей в очереди на въезд в противоположном направлении. Пять человек (мужчины в возрасте от 50 до 80 лет) сообщили СММ, что стоят в очереди на вход в подконтрольные правительству районы с 04:30.

11 июня 2019 года сообщалось, что боевики ограничили количество автомобилей, которые пересекают линию разграничения во временно оккупированной Еленовке.