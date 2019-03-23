Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.03.2019, 23:20

Луценко о крупнейшей наркосети: Своим в наказание рубили пальцы

Луценко о крупнейшей наркосети: Своим в наказание рубили пальцы - Фото
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Генпрокурор рассказала об антинаркотической операции СБУ и ГПУ

Реклама
Реклама

В ходе антинаркотической операции СБУ и ГПУ была разоблачена разветвленная организация общей численностью до 1000 участников, которая торговала наркотиками за криптовалюту через интернет-сайты и чат боты в мессенджере Телеграмм. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Генпрокурор назвал эту операцию самой результативной и написал, что в ходе обысков были изъяты оружие, наркотики и около 10 миллионов долларов наличными.

Реклама

По словам Луценко, организаторы сформировали сеть наркокурьеров, закладок, создавали криптокошельки и аккаунты на криптобиржах.

Сообщается, что силовое подразделение организации занималось рэкетом и физическим насилием в отношении конкурентов. Членов своей организации наказывали отсечением пальцев.

Луценко заявил, что 20 организаторов наркосети получили такие меры пресечения: арест или залог в 100 млн грн, 300 млн грн, рекорд - в 349 млн залога, четверо задержанных - арест без права залога.

21 марта сообщалось, что на Осокорках в Киеве пресечена деятельность крупнейшей за всю историю независимой Украины нарколаборатории психотропных препаратов. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: гпу, сбу, наркотики, юрий луценко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 