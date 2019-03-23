Луценко о крупнейшей наркосети: Своим в наказание рубили пальцы

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

В ходе антинаркотической операции СБУ и ГПУ была разоблачена разветвленная организация общей численностью до 1000 участников, которая торговала наркотиками за криптовалюту через интернет-сайты и чат боты в мессенджере Телеграмм. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Генпрокурор назвал эту операцию самой результативной и написал, что в ходе обысков были изъяты оружие, наркотики и около 10 миллионов долларов наличными.

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По словам Луценко, организаторы сформировали сеть наркокурьеров, закладок, создавали криптокошельки и аккаунты на криптобиржах.

Сообщается, что силовое подразделение организации занималось рэкетом и физическим насилием в отношении конкурентов. Членов своей организации наказывали отсечением пальцев.

Луценко заявил, что 20 организаторов наркосети получили такие меры пресечения: арест или залог в 100 млн грн, 300 млн грн, рекорд - в 349 млн залога, четверо задержанных - арест без права залога.

21 марта сообщалось, что на Осокорках в Киеве пресечена деятельность крупнейшей за всю историю независимой Украины нарколаборатории психотропных препаратов.