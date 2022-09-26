"Луцкий террорист" Максим Кривош приговорен к 13 годам заключения

Луцкий горрайонный суд вынес приговор Максиму Кривошу, который в июле 2020 года захватил в центре Луцка автобус с 13 заложниками. Об этом сообщает корреспондентка Суспильного из зала суда.

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Кривош получил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Его обвиняли в захвате заложников, незаконном обращении с оружием, совершении теракта, покушении на жизнь правоохранителя. Суд признал Кривоша виновным по всем статьям.

Как передает корреспондентка, во время оглашения приговора Кривош швырнул в сторону судей кусок хозяйственного мыла. По информации Детектор медиа, при этом он сказал: "Помойте свою жизнь тюремным мылом" и добавил, что виновным себя не считает.

В комментарии Суспильному Кривош сказал, что обжаловать приговор суда не будет. "Не вижу в этом никакого смысла. Я себя виновным не признавал и не признаю, ни о чем не жалею", – добавил он.

По данным издания, апелляцию на решение суда может подать прокуратура. Сторона обвинения настаивала на заключении сроком 15 лет.

21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус, в котором находились 13 заложников. Он потребовал от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского прорекламировать документальный фильм "Земляне" в 2005 года.

Зеленский опубликовал в своем Facebook видео, в котором выполняет требование Кривоша. Со временем видео со страницы президента удалили.

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Вадим Ребрина

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