"Луцкий террорист" Максим Кривош приговорен к 13 годам заключения
Луцкий горрайонный суд вынес приговор Максиму Кривошу, который в июле 2020 года захватил в центре Луцка автобус с 13 заложниками. Об этом сообщает корреспондентка Суспильного из зала суда.
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Кривош получил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Его обвиняли в захвате заложников, незаконном обращении с оружием, совершении теракта, покушении на жизнь правоохранителя. Суд признал Кривоша виновным по всем статьям.
Как передает корреспондентка, во время оглашения приговора Кривош швырнул в сторону судей кусок хозяйственного мыла. По информации Детектор медиа, при этом он сказал: "Помойте свою жизнь тюремным мылом" и добавил, что виновным себя не считает.
В комментарии Суспильному Кривош сказал, что обжаловать приговор суда не будет. "Не вижу в этом никакого смысла. Я себя виновным не признавал и не признаю, ни о чем не жалею", – добавил он.
По данным издания, апелляцию на решение суда может подать прокуратура. Сторона обвинения настаивала на заключении сроком 15 лет.
- 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус, в котором находились 13 заложников. Он потребовал от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского прорекламировать документальный фильм "Земляне" в 2005 года.
- Зеленский опубликовал в своем Facebook видео, в котором выполняет требование Кривоша. Со временем видео со страницы президента удалили.
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