Маркив сидит в тюрьме для "самых известных преступников Италии"

Виталий Маркив (фото - Facebook, ifnotwar)

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, который приговорен в Италии к 24 годам тюрьмы за инцидент на войне России против Украины, находится "в тюрьме для самых известных преступников" страны. Об этом заявила журналист Лариса Задорожная в Facebook.

По ее словам, письмо от заключенного нацгвардейца шло больше месяца. Он написал ей восемь страниц, где рассказал, что он "оценивает дело, как расправу над ВСУ и Нацгвардией", что "судьи считают силовые структуры преступными группировками", и что он сидит в тюрьме для "самых известных уголовных преступников Италии".

24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели в Италии был обвинен Маркив.

12 июля суд Павии приговорил его к 24 годам тюрьмы , что вызвало шок и возмущение в Украине.

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