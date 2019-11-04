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Маркив сидит в тюрьме для "самых известных преступников Италии"

Маркив сидит в тюрьме для "самых известных преступников Италии" - Фото
Виталий Маркив (фото - Facebook, ifnotwar)
04.11.2019, 13:55

12 июля итальянский суд приговорил нацгвардейца к 24 годам тюрьмы

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, который приговорен в Италии к 24 годам тюрьмы за инцидент на войне России против Украины, находится "в тюрьме для самых известных преступников" страны. Об этом заявила журналист Лариса Задорожная в Facebook

По ее словам, письмо от заключенного нацгвардейца шло больше месяца. Он написал ей восемь страниц, где рассказал, что он "оценивает дело, как расправу над ВСУ и Нацгвардией", что "судьи считают силовые структуры преступными группировками", и что он сидит в тюрьме для "самых известных уголовных преступников Италии". 

  • 24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели в Италии был обвинен Маркив.
  • 12 июля суд Павии приговорил его к 24 годам тюрьмы, что вызвало шок и возмущение в Украине.

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Виталий Маркив письмо Лариса Задорожная
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