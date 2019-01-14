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14.01.2019, 11:35

Масштабное ДТП недалеко от Чугуева: погибли 4 человека - фото

Масштабное ДТП недалеко от Чугуева: погибли 4 человека - фото - Фото
Фото: hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 11 человек получили травмы различной степени тяжести

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На автодороге недалеко от города Чугуев жертвами аварии стали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

11 пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения. Предварительно, детей среди погибших нет.

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Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Volkswagen и легковушки Hyundai произошло сегодня около 08:00.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

10 января 2019 года восемь человек получили травмы в результате ДТП на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

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Теги: дтп, микроавтобус, чугуев
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