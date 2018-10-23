Матиос сказал, сколько нелегального оружия изъяли за годы войны

Анатолий Матиос Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Прокурор уточнил, что за это время в Украине зарегистрировали 12 тысяч 37 уголовных правонарушений, совершенных с использованием оружия

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В Украине за период с 2014 г по 2018 г правоохранители изъяли около 8,6 тысяч единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Об этом в эфире 112 Украина сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, за указанный период было изъято около 400 единиц гладкоствольного, 4500 нарезного и 3700 единиц другого огнестрельного оружия.

Кроме того изъято 246 гранатометов и реактивных систем, 900 тысяч патронов, 9020 гранат, 212 мин, 1127 самодельных взрывных устройств и 15 тонн взрывчатых веществ.

Матиос уточнил, что за это время в Украине зарегистрировали 12 тысяч 37 уголовных правонарушений, совершенных с использованием оружия и боеприпасов. Это незаконное обращение с оружием, разбои, грабежи.

Касательно трофейного оружия прокурор сказал, что за 4,5 года в Украине поставлено на учет всего 250 единиц такого оружия.

"Война есть война, кто-то потерял, у кого-то испортился автомат. Я знаю интенсивность боевых действий, и это оружие где-то осело", - сказал Матиос.

По его словам, "если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием".

В Киеве мужчину с диагнозом шизофрения приговорили к условному тюремному заключению и принудительному психиатрическому лечению в стационаре за хранение арсенала оружия и взрывчатки, которые он вывез из зоны АТО.