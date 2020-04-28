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Медики военного госпиталя в Харькове оспаривают свои диагнозы COVID-19

Медики военного госпиталя в Харькове оспаривают свои диагнозы COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
28.04.2020, 20:22

У медиков не было клинических проявлений коронавируса, поэтому они засомневались в достоверности результата первого ПЦР-теста

Девять медиков из Военно-медицинского клинического центра Северного региона, у которых по результатам ПЦР-теста был выявлен коронавирус, не поверили в это, так как не наблюдали клинических проявлений, и сдали повторный тест — у семерых медиков он показал негативный результат на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

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Там опровергли информацию о вспышке коронавируса в клиническом центре.

Результаты первого ПЦР-теста медиков стали известны 26 апреля. "Поскольку ни у кого из них до прохождения теста не было зафиксировано клинических проявлений болезни, это вызвало сомнение в правильности результата", - говорится в сообщении.

Командование медицинских сил решило отобрать повторные биологические материалы у указанных лиц. Еще 50 образцов были взяты у персонала госпиталя, который имел контакты с ними. Материалы были направлены в лабораторию в Киеве.

Семь военных медиков, которые ранее имели подтверждение по заболеванию, получили негативный результат, результаты еще двух тестов поступят в ближайшее время.

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Сегодня у этих девяти медиков провели еще один забор биологического материала, которой также отправили в лабораторию. Сейчас они и еще девять человек, которые с ними контактировали, находятся в самоизоляции.

"В случае получения двух отрицательных результатов ПЦР тестирования указанные лица будут считаться здоровыми", - отметили в ВСУ.

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Вадим Ребрина
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