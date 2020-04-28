Медики военного госпиталя в Харькове оспаривают свои диагнозы COVID-19

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

Девять медиков из Военно-медицинского клинического центра Северного региона, у которых по результатам ПЦР-теста был выявлен коронавирус, не поверили в это, так как не наблюдали клинических проявлений, и сдали повторный тест — у семерых медиков он показал негативный результат на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

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Там опровергли информацию о вспышке коронавируса в клиническом центре.

Результаты первого ПЦР-теста медиков стали известны 26 апреля. "Поскольку ни у кого из них до прохождения теста не было зафиксировано клинических проявлений болезни, это вызвало сомнение в правильности результата", - говорится в сообщении.

Командование медицинских сил решило отобрать повторные биологические материалы у указанных лиц. Еще 50 образцов были взяты у персонала госпиталя, который имел контакты с ними. Материалы были направлены в лабораторию в Киеве.

Семь военных медиков, которые ранее имели подтверждение по заболеванию, получили негативный результат, результаты еще двух тестов поступят в ближайшее время.

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Сегодня у этих девяти медиков провели еще один забор биологического материала, которой также отправили в лабораторию. Сейчас они и еще девять человек, которые с ними контактировали, находятся в самоизоляции.

"В случае получения двух отрицательных результатов ПЦР тестирования указанные лица будут считаться здоровыми", - отметили в ВСУ.

будет определено после введения тестирования по методике иммуноферментного анализа (ИФА). Как известно, протекание коронавирусной болезни может быть бессимптомным. Сегодня глава МОЗ Максим Степанов подтвердил , что в Украине определенное количество людей переболели коронавирусом без симптомов. По словам министра, их точное число

В Украине по состоянию на 09:00 28 апреля зафиксировано 9410 случаев, 239 из них летальные, выздоровели 992 человек . LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.