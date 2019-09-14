Медики не смогли спасти раненого в Донбассе бойца ССО

14 сентбря в результате множественных огнестрельных осколочных ранений полученных во время исполнения боевого задания в зоне проведения операции объединенных сил, умер военнослужащий Сил специальных оераций ВСУ. Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВСУ в Facebook.
Погибший Максим Кондратюк был старшим сержантом ССО.
В сообщении говорится, что у погибшего остались жена и дочь.
За 13 сентября оккупационные войска РФ нарушили режим прекращения огня 22 раза, ранены восемь украинских военных.