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Медики не смогли спасти раненого в Донбассе бойца ССО

Медики не смогли спасти раненого в Донбассе бойца ССО - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
14.09.2019, 15:15

Погибший был старшим сержантом ССО

14 сентбря в результате множественных огнестрельных осколочных ранений полученных во время исполнения боевого задания в зоне проведения операции объединенных сил, умер военнослужащий Сил специальных оераций ВСУ. Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВСУ в Facebook.

Погибший Максим Кондратюк был старшим сержантом ССО. 

В сообщении говорится, что у погибшего остались жена и дочь. 

За 13 сентября оккупационные войска РФ нарушили режим прекращения огня 22 раза, ранены восемь украинских военных. 

  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже 11 военнослужащих.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет хронику событий гибридной войны РФ против Украины.
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война Донбасс ссо
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