МИД: Моряки с затонувшего у Турции судна вернутся 12-13 января

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Моряки с затонувшего у Турции корабля VOLGO BALT 214 могут вернуться в Украину 12-13 января. Об этом сообщил секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Турции Борис Ясинский в эфире Громадского.

По его словам, моряки из столицы Турции Анкары поедут в Стамбул для решения всех финансовых вопросов и возмещения от страховой компании.

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"Компания предложила нам выплачивать ежемесячный оклад 15 числа. Но пока это все на словах. Мы должны с ними встретиться, и это все, возможно, зафиксируют на бумаге", - сообщили моряки.

Ясинский сказал, что тела погибших перевезут в Украину и отдадут семьям тоже 12-13 января. Он отметил, что поиска еще одного пропавшего моряка продолжаются.

7 января в результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции погибли четверо граждан Украины. Выжили и находились в больнице семеро украинцев.

Судно перевозило уголь и затонуло у северного побережья Турции. Она входило в порты оккупированных Россией Керчи и Феодосии в 2014-15-х годах. На борту было 3000 т угля, который везли из российского порта Азов в турецкий порт Самсун. Порт Азов в Ростовской области РФ часто используют для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса.