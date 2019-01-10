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10.01.2019, 22:12

МИД: Моряки с затонувшего у Турции судна вернутся 12-13 января

МИД: Моряки с затонувшего у Турции судна вернутся 12-13 января - Фото
Фото: МинТОТ

Сначала они должны заехать в Стамбул для решения финансовых вопросов

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Моряки с затонувшего у Турции корабля VOLGO BALT 214 могут вернуться в Украину 12-13 января. Об этом сообщил секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Турции Борис Ясинский в эфире Громадского.

По его словам, моряки из столицы Турции Анкары поедут в Стамбул для решения всех финансовых вопросов и возмещения от страховой компании.

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"Компания предложила нам выплачивать ежемесячный оклад 15 числа. Но пока это все на словах. Мы должны с ними встретиться, и это все, возможно, зафиксируют на бумаге", - сообщили моряки.

Ясинский сказал, что тела погибших перевезут в Украину и отдадут семьям тоже 12-13 января. Он отметил, что поиска еще одного пропавшего моряка продолжаются.

7 января в результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции погибли четверо граждан Украины. Выжили и находились в больнице семеро украинцев.

Судно перевозило уголь и затонуло у северного побережья Турции. Она входило в порты оккупированных Россией Керчи и Феодосии в 2014-15-х годах. На борту было 3000 т угля, который везли из российского порта Азов в турецкий порт Самсун. Порт Азов в Ростовской области РФ часто используют для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса. 

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Теги: Самсун, Турция, моряки
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