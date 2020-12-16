UA

Минобороны отреагировало на скандал с "дерибаном" на перевозке тел погибших бойцов ВСУ

16.12.2020, 11:59
Минобороны отреагировало на скандал с
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Минобороны обещает привлечь к ответственности чиновников, причастных к возможной коррупционной схеме перевозки тел погибших на Донбассе военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По поручению министра обороны Андрея Тарана была проведена предварительная проверка информации о возможном "циничном дерибане на ритуальных услугах", как об этом 3 декабря сообщила в сюжете "Кто и как ворует деньги на захоронениях погибших украинских воинов" журналист Янина Соколова. По ее данным, на перевозке тел погибших бойцов якобы наживаются чиновники из управления ЦВС Генштаба ВСУ.

"Установлено, в частности, что действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок", – пишет Минобороны.

Читайте также: Убитых наемников из РФ закапывали на скотомогильнике – ГУР

Там добавили, что после аудита соответствующей бюджетной программы и завершения служебного расследования "будет решаться вопрос юридической ответственности причастных".

Соколова отреагировала на сообщение МО, поблагодарив ведомство за реакцию и сообщив: "Ждем имена, фамилии и реакцию правоохранительных органов. Мы будем внимательно следить за расследованием. Привет отдельным чиновникам из Гражданско-военного сотрудничества CIMIC, которые писали, что описанное нами – "бред".

Читайте мнение: Ситуация с Бутусовым и должностью в Минобороне – очередной коммуникационный провал власти

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
коррупция война минобороны захоронение скандал похороны Янина Соколова груз 200

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 