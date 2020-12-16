Минобороны отреагировало на скандал с "дерибаном" на перевозке тел погибших бойцов ВСУ

Минобороны обещает привлечь к ответственности чиновников, причастных к возможной коррупционной схеме перевозки тел погибших на Донбассе военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По поручению министра обороны Андрея Тарана была проведена предварительная проверка информации о возможном "циничном дерибане на ритуальных услугах", как об этом 3 декабря сообщила в сюжете "Кто и как ворует деньги на захоронениях погибших украинских воинов" журналист Янина Соколова. По ее данным, на перевозке тел погибших бойцов якобы наживаются чиновники из управления ЦВС Генштаба ВСУ.

"Установлено, в частности, что действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок", – пишет Минобороны.

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Там добавили, что после аудита соответствующей бюджетной программы и завершения служебного расследования "будет решаться вопрос юридической ответственности причастных".

Соколова отреагировала на сообщение МО, поблагодарив ведомство за реакцию и сообщив: "Ждем имена, фамилии и реакцию правоохранительных органов. Мы будем внимательно следить за расследованием. Привет отдельным чиновникам из Гражданско-военного сотрудничества CIMIC, которые писали, что описанное нами – "бред".

В декабре 2020-го разразился еще один скандал, когда Минобороны, реагируя на критику со стороны журналиста Юрия Бутусова, предложило ему одну из министерских должностей. Тот принял приглашение о работе, но ведомство пошло на попятную.

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Евгений Пилипенко

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