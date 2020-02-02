Минобразования Украины хочет, чтобы китайцы учились дистанционно

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Министерство образования Украины будет рекомендовать учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас не находятся на территории Украины либо не могут прибыть в Украину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эти меры приняты в связи со вспышкой эпидемии коронавируса, соответствующее письмо будет отправлено завтра. Предполагается, что к 10 февраля вузы должны сообщить всем своим учащимся из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации.

Пандемия коронавируса может стать "черным лебедем" , который повлияет на мировую экономику существеннее, чем финансовый кризис и рецессия 2008-2009 годов.

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