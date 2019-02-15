Минздрав о вузе в Кропивницком: иностранных студентов не отчислят

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Иностранные студенты продолжат обучение в Донецком национальном медицинском университете, который базируется в Кропивницком, и не будут депортированы. Этого удалось достичь благодаря совместным усилиям Минздрава, посольств, Минобразования и Государственной миграционной службы. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Приказ об отмене отчисления иностранных студентов подписал и.о. ректора медуниверситета. Для выяснения обстоятельств и проверки информации в администрацию заведения приехали представители Минздрава.

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7 февраля были опубликованы приказы об отчислении 850 иностранных студентов Донецкого национального медицинского университета. Они оплатили обучение в университете через фирму-рекрутера Украинская образовательные услуги, но деньги в университет не поступили, а официальные документы, вероятно могли быть поддельными. По этим фактам уже возбуждены уголовные производства.

Минздрав призвал студентов с осторожностью относиться к посредникам и заключать двусторонние соглашения - непосредственно между студентом и учреждением высшего образования.