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08.02.2019, 19:39

Из медвуза в Кропивницком отчислили 850 студентов-иностранцев

Из медвуза в Кропивницком отчислили 850 студентов-иностранцев - Фото
Фото: persha.kr.ua

Проблема возникла с фирмой-посредником, через которую студенты платили за обучение

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Согласно приказу проректора, из Донецкого национального медицинского университета отчислили 850 иностранных студентов якобы за задолженность по оплате обучения. Приказ опубликован на сайте вуза.

В документе говорится о том, что студентов отчислили в связи с уклонением ООО Украинские образовательные услуги от заключения договоров за обучение иностранных студентов и, соответственно, образованием задолженности по оплате за их обучение.

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Также отчисленным студентам будет отменена регистрация места проживания и вид на жительство в Украине.

Приказ подписан проректором И.Хрипаченко.

Как выяснилось, студенты платили за обучение университету через харьковскую фирму-посредника Украинские образовательные услуги.

Однако недавно студентам заявили, что вуз недополучил около 30 млн грн за их обучение, и они будут отчислены, если не внесут плату. Возмущенные иностранцы, которые, по их словам, уже заплатили, 7 февраля вышли на акцию протеста.

При этом представитель Украинских образовательных услуг в комментарии Каналу 24 заявил, что фирма якобы платила откаты ректору университета Петру Кондратенко.

В свою очередь ректор обвинил фирму в создании канала нелегальной миграции.

В ноябре 2018 года Hromadske сообщало, что СБУ расследует мошеннические действия компании-посредника, которая завышала плату за обучение для студентов-иностранцев в Донецком национальном медуниверситете.

По информации ТСН, ректору Кондратенко вчера, 7 февраля, объявили подозрение во взяточничестве и на днях будут избирать меру пресечения.

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Теги: коррупция, взятка, вуз, университет, студент
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