Могли быть жертвы. СБУ разоблачила фейковый ремонт самолетов

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

Служба безопасности Украины заявляет, что ей удалось разоблачить механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техобслуживанию в международных аэропортах "Одесса" и "Киев" пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники задокументировали нарушение требований действующего законодательства. По данным СБУ, организация по техобслуживанию сфальсифицировала документацию о проведении ремонтных работ самолетов. Их дальнейшее использование могли привести к возникновению внештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами.

Чиновник авиапредприятия, ответственный за техническое обслуживание самолетов, решением суда признан виновным в подделке служебных документов. Компании-эксплуатанту отменили разрешение на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам – ​​сертификаты летной пригодности.