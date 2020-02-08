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Могли быть жертвы. СБУ разоблачила фейковый ремонт самолетов

Могли быть жертвы. СБУ разоблачила фейковый ремонт самолетов - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
08.02.2020, 15:07

Чиновник авиапредприятия, ответственный за техобслуживание самолетов, решением суда признан виновным в подделке служебных документов

Служба безопасности Украины заявляет, что ей удалось разоблачить механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техобслуживанию в международных аэропортах "Одесса" и "Киев" пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Оперативники задокументировали нарушение требований действующего законодательства. По данным СБУ, организация по техобслуживанию сфальсифицировала документацию о проведении ремонтных работ самолетов. Их дальнейшее использование могли привести к возникновению внештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами.

Чиновник авиапредприятия, ответственный за техническое обслуживание самолетов, решением суда признан виновным в подделке служебных документов. Компании-эксплуатанту отменили разрешение на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам – ​​сертификаты летной пригодности.

  • Ранее в Турции самолет выкатился за полосу и разбился. На борту был 171 пассажир. Погибли три человека.
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