Мужчина выбросил с 12 этажа двух котят: им занялась полиция

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В Харьковской области полиция открыла уголовное производство против 27-летнего местного жителя, который выбросил из окна квартиры на 12 этаже двух котят. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Полицию вызвали очевидцы события.

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Прибывшие на место правоохранители обнаружили в мусорном баке мертвого котенка, второе животное находилось рядом. Его с многочисленными телесными повреждениями поместили в ветеринарную клинику.

В ходе проверки было установлено, что 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбросил котят из окна квартиры, расположенной на 12 этаже.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК.

Ранее в Днепропетровской области суд признал 60-летнюю женщину виновной в жестоком обращении с животными и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, однако освободил от ее от отбывания этого наказания.