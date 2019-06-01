Мурал с Путиным в Крыму: задержан автор канала Суверенный Крым

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В Подольске 29 мая задержан 25-летний Виктор Сосна, автор и ведущий Telegramм-канала Суверенный Крым. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на адвоката Сосны Мансура Гильманова.

Со слов задержанного адвокат рассказал, что группа сотрудников ФСБ приехали к Сосне рано утром 29 мая. Войдя в свою комнату вместе с понятыми, вскоре после того, как там побывал один из правоохранителей, хозяин обнаружил, что один из ящиков в двухъярусной кровати открыт и в нем находятся подброшенные трафареты "ФСБ", наркотики, гранаты, дымовая шашки и боевые патроны. Сосна во время обыска начал возмущаться, тогда его бросили на пол и наступили ногой на шею.

Напомним, утром 21 мая в оккупированном РФ Симферополе на мурале с изображением российского президента Владимира Путина появилось граффити с посланием к ФСБ России. Неизвестные нанесли на мурал трафаретную надпись 100х150 см "ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, с***". Ответственность на себя взяла неизвестная ранее группа, называющая себя Суверенный Крым

Гильманов сообщил изданию, что Суверенный Крым до 21 мая имел примерно 150 подписчиков. Непосредственно после публикации о появившемся в Симферополе граффити с "посланием к ФСБ" число подписчиков этого канала резко возросло.

Обыск проводился на основании постановления суда города Симферополь. Гильманов назвал такую практику "очень необычной". Он также подчеркнул, что задержанный допрашивался без присутствия адвоката.

На судебном заседании 31 мая прокуратура и защита ходатайствовали, чтобы заседание по вопросу об избрании меры пресечения было перенесено на другой день. Ходатайство было удовлетворено, и суд продлил срок задержания Виктора Сосны на 72 часа. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания УМВД РФ по городскому округу Подольск. Сосна не считает себя ни в чем виновным и намерен отстаивать свою невиновность