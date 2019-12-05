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МВД инициирует усиление ответственности за пожарную безопасность

МВД инициирует усиление ответственности за пожарную безопасность - Фото
Антон Геращенко (Фото: скриншот из видео Нацполиции)
05.12.2019, 16:00

В ответ на жалобы бюджетных учреждений на нехватку средств на покупку средств пожарной безопасности МВД усилит ответственность за ее нарушение

Министерство внутренних дел будет инициировать усиление ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в ответ на жалобы бюджетных учреждений на нехватку средств на покупку средств пожарной безопасности МВД усилит ответственность за ее нарушение. 

"То отношение руководителей отдельных вузов, школ, детских садов и всех бюджетных учреждений, оно и приводит к тому, что мы имеем эту одесскую трагедию. Бюджетные учреждения заявляют, что нет средств на огнетушители и обновление пожарных рукавов. МВД будет инициировать усиление уголовной ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности", - сказал Геращенко.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.
  • Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Пострадали 29 человек, 13 пропали без вести. Во время пожара в колледже не было сигналов о тревоге.

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безопасность одесса пожар антон геращенко
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