МВД инициирует усиление ответственности за пожарную безопасность

Антон Геращенко (Фото: скриншот из видео Нацполиции)

Министерство внутренних дел будет инициировать усиление ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в ответ на жалобы бюджетных учреждений на нехватку средств на покупку средств пожарной безопасности МВД усилит ответственность за ее нарушение.

"То отношение руководителей отдельных вузов, школ, детских садов и всех бюджетных учреждений, оно и приводит к тому, что мы имеем эту одесскую трагедию. Бюджетные учреждения заявляют, что нет средств на огнетушители и обновление пожарных рукавов. МВД будет инициировать усиление уголовной ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности", - сказал Геращенко.