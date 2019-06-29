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29.06.2019, 16:37

МВД: Россиянин создал "ребцентры" для трудовой эксплуатации людей

МВД: Россиянин создал "ребцентры" для трудовой эксплуатации людей - Фото
Фото: mvs.gov.ua

По данным полиции, преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации

В МВД заявили, что пресекли деятельность сети "реабилитационных центров" для алко- и наркозависимых, в которых незаконно удерживали людей, заставляя их выполнять тяжелую работу. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению полиции, людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу.

Такие центры полиция обнаружила в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях.

По данным правоохранителей, "организатор группы - гражданин РФ".

Кроме того полицейские установили еще 12 участников организации.

В МВД говорят, что задокументировали "факты трудовой эксплуатации граждан в "реабилитационных центрах", созданных под вывеской всеукраинской благотворительной организации".

"Злоумышленники набирали "трудовые бригады" по объявлениям, обещая бесплатно избавить граждан от наркотической и алкогольной зависимости. Свои действия маскировали под видом социальных работников", - описали действия злоумышленников в пресс-службе министерства.

При этом, по их данным, у "пациентов" отбирали документы, телефоны и личные вещи "и держали их в заложниках".

"Реабилитация" заключалась в тяжелом труде: на строительстве, разгрузке, земельных работах тому подобное. К тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия. Условия проживания и питания были минимальными. Пострадавшие постоянно находились под наблюдением", - рассказали в МВД.

Правоохранители говорят, что освободили из "трудовых лагерей" около 100 человек.

На одном из военных самолетов, сопровождавших лайнер президента Бразилии Жаира Болсонару на саммит G20, перевозили 39 кг кокаина. Наркотик обнаружили в багаже бразильского военнослужащего в Испании. 

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Теги: зависимость, наркомания, реабилитационный центр, ребцентр
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