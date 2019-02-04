На блокпосту боевиков от пыток умерли три человека - ГУР

Фото: flickr СММ ОБСЕ

На блокпосту пророссийских наемников в Станице Луганской от пыток умерли трое мужчин. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, боевики ужесточили пропускной режим, с целью недопущения оттока мобилизационных ресурсов, мужчин, из ОРДЛО.

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"В связи с тяжелыми условиями пересечения линии разграничения, на одном из контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда на территории так называемой ЛНР умерли три гражданских лица, мужчины, во время допроса представителями "МГБ", - отмечается в сообщении.

По информации собеседников LIGA.net, 23 января люди, которые пересекали линию разграничения из захваченного гибридными войсками РФ Луганска, ожидали около семи часов.

5 января 2019 года на контрольных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли два человека.