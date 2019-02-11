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11.02.2019, 06:36

На борту самолета Афины-Киев нашли неизвестное вещество

На борту самолета Афины-Киев нашли неизвестное вещество - Фото
Фото: facebook.com/flyuia.ua

Рейс из Афин перенесли на сегодня, 11 февраля

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В салоне самолета авиакомпании МАУ рейса Афины-Киев, который должен был вылететь в Украину 10 февраля, обнаружили вещество неизвестного происхождения, поэтому рейс отложили. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"На борту рейса PS354 от 10 февраля, который должен был улететь в 15:00 по местному времени, в салоне самолета борпроводниками было найдено вещество неизвестного происхождения", - отмечается в сообщении.

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Сосуд с неизвестным веществом передан на экспертизу в компетентные органы. В соответствии с процедурами авиационной безопасности, в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс PS354 отложен до 15:00 11 февраля.

"Все пассажиры размещены в гостинице, обеспечены питанием и трансфером из/в аэропорт", - уточнили в пресс-службе.

25 апреля в испанском порту Альхесирас полиция изъяла почти 9 тонн кокаина на борту грузового корабля, перевозившего бананы из Колумбии.

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Теги: мау, Афины-Киев, неизвестное вещество
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