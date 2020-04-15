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На Буковине священник с COVID-19 не признает диагноз и собирается служить - ОГА

На Буковине священник с COVID-19 не признает диагноз и собирается служить - ОГА - Фото
Сергей Осачук (скриншот с видео)
15.04.2020, 23:48

В Черновицкой области зарегистрировано 73 новых случая коронавируса

В Черновицкой области положительные результаты тестов на коронавирус продемонстрировали четыре священнослужителя. При этом один из них не признает диагноз и собирается провести богослужение в храме. Об этом в своем видеообращении заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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Он сообщил, что сегодня в области зарегистрировано 73 новых случая коронавируса. Всего в области на этот момент 662 заболевших.

По словам Осачука, четверо из зараженных — священники, и они уже проинформированы о своем диагнозе.

"И удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложны. Он не согласен с этим и собирается завтра идти в храм и проводить богослужение", - сказал Осачук.

Глава ОГА не уточнил, какую церковь представляют священники.

  • По состоянию на 13 апреля в Киево-Печерской лавре от коронавируса умерли трое монахов. Около 90 показали положительный результат на коронавирус. 
  • В Днепре перекопали дорогу к церкви Московского патриархата, в которой, по утверждению местных властей, на Вербное воскресенье, причащали одной ложкой 300 человек. 

 LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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