На Буковине священник с COVID-19 не признает диагноз и собирается служить - ОГА

Сергей Осачук (скриншот с видео)

В Черновицкой области положительные результаты тестов на коронавирус продемонстрировали четыре священнослужителя. При этом один из них не признает диагноз и собирается провести богослужение в храме. Об этом в своем видеообращении заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сообщил, что сегодня в области зарегистрировано 73 новых случая коронавируса. Всего в области на этот момент 662 заболевших.

По словам Осачука, четверо из зараженных — священники, и они уже проинформированы о своем диагнозе.

"И удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложны. Он не согласен с этим и собирается завтра идти в храм и проводить богослужение", - сказал Осачук.

Глава ОГА не уточнил, какую церковь представляют священники.

По состоянию на 13 апреля в Киево-Печерской лавре от коронавируса умерли трое монахов. Около 90 показали положительный результат на коронавирус.

В Днепре перекопали дорогу к церкви Московского патриархата, в которой, по утверждению местных властей, на Вербное воскресенье, причащали одной ложкой 300 человек.

LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.