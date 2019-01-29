На Днепровском коксохиме произошел взрыв: есть пострадавшие

Фото: dkhz.com.ua

29 января в 03:30 в Каменское на территории ЗАО "Днепровский коксохимический завод" в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с горением битума. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы пять человек", - отметили в пресс-службе.

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В 04:07 подразделения ГСЧС пожар ликвидировали на площади 200 квадратных метров. Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва выясняется.

25 января 2019 года в бельгийской коммуне Анзегем произошел взрыв на предприятии Pouleyn.