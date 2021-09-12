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На Донбассе погиб военный

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2021, 18:17
На Донбассе погиб военный - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 12 сентября, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил в результате обстрела боевиков российской гибридной армии погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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С начала суток российские террористы трижды обстреливали позиции украинской армии.

Вблизи Нью-Йорка враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, по Невельскому – из стрелкового оружия, а в районе Верхнеторецкого российские оккупанты использовали противотанковый ракетный комплекс.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью.

В ответ на обстрелы врага украинские военные открывали огонь.

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Наталия Медведева
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Донбасс потери
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