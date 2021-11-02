На Донбассе погиб военный
02.11.2021, 08:48
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента
Сегодня, 2 ноября 2021 года, в результате обстрела со стороны российских боевиков в районе Павлополя погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, боец получил ранение, несовместимое с жизнью.
За прошедшие сутки, 1 ноября, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза – с использованием оружия, запрещенного минскими соглашениями.
Украинские военнослужащие ответным огнем принудили врага прекратить провокации.
- 26 октября 2021 года боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Двое украинских военных получили ранения, один – погиб.
- В ответ ВСУ впервые применили на Донбассе ударный беспилотник Bayraktar. Была уничтожена пушка боевиков, из которой они обстреливали украинские позиции возле Гранитного.
- 27 октября возле Гранитного боевики сбросили с беспилотника взрывные устройства, погиб военнослужаший.
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