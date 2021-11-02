На Донбассе погиб военный

Сегодня, 2 ноября 2021 года, в результате обстрела со стороны российских боевиков в районе Павлополя погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, боец получил ранение, несовместимое с жизнью.

За прошедшие сутки, 1 ноября, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза – с использованием оружия, запрещенного минскими соглашениями.

Украинские военнослужащие ответным огнем принудили врага прекратить провокации.

26 октября 2021 года боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Двое украинских военных получили ранения, один – погиб.

В ответ ВСУ впервые применили на Донбассе ударный беспилотник Bayraktar. Была уничтожена пушка боевиков, из которой они обстреливали украинские позиции возле Гранитного.

27 октября возле Гранитного боевики сбросили с беспилотника взрывные устройства, погиб военнослужаший.

Денис Юдин

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