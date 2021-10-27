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На Донбассе погиб военный, боевики с помощью беспилотника сбросили взрывные устройства

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 17:52
На Донбассе погиб военный, боевики с помощью беспилотника сбросили взрывные устройства - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

Сегодня, 27 октября, на Донбассе, в районе проведения операции объединенных сил погиб военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью. Возле Гранитного российские наемники сбросили с помощью беспилотника взрывные устройства. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

По данным штаба, за текущие сутки по состоянию на 17:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Боевики вели огонь в районе Гранитного, Луганского, Новотошковского, Новолуганского, Лебединского, Широкино.

Кроме того, возле Гранитного российские наемники сбросили с помощью беспилотника неизвестные взрывные устройства.

На вражеские вооруженные провокации военные ООС открывали ответный огонь и подавили огневые точки боевиков.

На Донбассе погиб военный, боевики с помощью беспилотника сбросили взрывные устройства
  • Вчера, 26 октября, боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Двое украинских военных получили ранения, один – погиб.
  • Также вчера ВСУ впервые применили на Донбассе ударный беспилотник Bayraktar. Была уничтожена пушка боевиков, из которой они обстреливали украинские позиции возле Гранитного.

Читайте также: Донбасс. Оккупанты продолжают обстреливать Гранитное – видео

Наталия Медведева
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