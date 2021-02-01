На Донбассе пропал военный. По предварительным данным, он на оккупированной территории

Вечером 28 января на Донбассе пропал боец одного из подразделений воинской части в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". По информации группировки, он находится на временно оккупированной территории.

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Его розыск результатов, к сожалению, не дал.

Военный пропал во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы.

Сослуживцы характеризуют бойца как человека исключительно спокойного и взвешенного, говорится в сообщении группировки "Восток".

"По имеющейся информации, данный военнослужащий находится на территории не подконтрольной правительству Украины. Продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются", – отметили в пресс-службе.

30 января на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков были ранены двое украинских военных.

Вадим Ребрина

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