Вчера на Донбассе были ранены двое военных, ВСУ открывали ответный огонь
31.01.2021, 09:30
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента
Двое военнослужащих вчера, 30 января, были ранены на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков, сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Обстрел произошел около Новомихайловки, российско-оккупационные войска вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Раненые доставлены в госпиталь, им оказывается медицинская помощь.
Всего за вчера боевики пять раз нарушали режим прекращения огня. Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. О фактах нарушения перемирия со стороны подразделений России уведомлены представители ОБСЕ.
- 14 января 2021 года боец ВСУ был ранен в районе Гнутово.
- 21 января от пули снайпера погиб украинский морпех.
- 25 января был ранен военный в районе Золотого.
- 29 января двое военнослужащих получили ранения в результате атаки с беспилотника.
- 30 января умер боец, раненый снайпером около Новоалександровки.
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