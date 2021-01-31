Вчера на Донбассе были ранены двое военных, ВСУ открывали ответный огонь

Двое военнослужащих вчера, 30 января, были ранены на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Обстрел произошел около Новомихайловки, российско-оккупационные войска вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Раненые доставлены в госпиталь, им оказывается медицинская помощь.

Всего за вчера боевики пять раз нарушали режим прекращения огня. Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. О фактах нарушения перемирия со стороны подразделений России уведомлены представители ОБСЕ.

Денис Юдин

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