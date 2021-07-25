На Донбассе военный получил осколочное ранение
Сегодня 25 июля, в зоне боевых действий на Донбассе наемники российской гибридной армии обстреляли украинские позиции, в результате чего был ранен военнослужащий. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка "Північ".
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Враг вел огонь в районе ответственности ОТГ "Північ", используя автоматические станковые гранатометы.
В результате обстрела один военный из состава объединенных сил получил осколочное ранение.
Раненому оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
По данным ОТГ "Північ", состояние его здоровья – средней тяжести.
О случившимся проинформировали представителей ОБСЕ.
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