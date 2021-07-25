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На Донбассе военный получил осколочное ранение

25.07.2021, 16:41
На Донбассе военный получил осколочное ранение - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Сегодня 25 июля, в зоне боевых действий на Донбассе наемники российской гибридной армии обстреляли украинские позиции, в результате чего был ранен военнослужащий. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка "Північ".

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Враг вел огонь в районе ответственности ОТГ "Північ", используя автоматические станковые гранатометы.

В результате обстрела один военный из состава объединенных сил получил осколочное ранение.

Раненому оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

По данным ОТГ "Північ", состояние его здоровья – средней тяжести.

О случившимся проинформировали представителей ОБСЕ.

  • 23 июля в Марьинке из-за обстрела боевиков получил осколочные ранения местный житель.

Читайте также: Война на Донбассе. Район у Золотого превращается в горячую точку – ОБСЕ

Наталия Медведева
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Донбасс
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