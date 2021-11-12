На Донбассе взяли экс-вербовщицу боевиков: в 2018-м "вернулась домой, нашла работу" – СБУ

Служба безопасности Украины рапортует, что задержала в Донецкой области экс-участницу террористической организации ДНР. По данным следствия, она подбирала "кадры" для боевиков, пишет пресс-центр СБУ.

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В ведомстве заявили, что женщина примкнула к боевикам группировки Оплот в 2014 году и воевала с украинскими войсками "в должности стрелка".

По данным следствия, ее назначили руководить "отделом кадров": она вербовала людей в ряды боевиков. После конфликта с подельниками она выехала на свободную территорию Украины, отмечает СБУ.

Как уточняет прокуратура, задержанная – 39 летняя жительница Бахмута в Донецкой области. В 2018-м она вернулась в родной город и "нашла там работу", пишет ведомство.

При обыске у нее нашли телефоны, ноутбук, записи о пересечении линии разграничения, справку по месту жительства с "печатью" ОРДО, флешки и сим-карты, которые использовались на временно оккупированных территориях.

20 сентября 2021-го СБУ заявила, что задержала боевика террористической организации ЛНР, который в 2014 году штурмовал и захватывал здание управления СБУ в Луганской области.

9 ноября в Киеве задержали бывшего коменданта донецкой пыточной/тюрьмы Изоляция Дениса Куликовскиого по кличке "Палыч".

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Елизавета Кумбер

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