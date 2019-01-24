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Боты:
24.01.2019, 07:15

На фронте необычно тихо: сводка по Донбассу

На фронте необычно тихо: сводка по Донбассу - Фото
В зоне боевых действия около села Крымское (скриншот из видеозаписи)

За сутки российские оккупационные войска открывали огонь только один раз

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Вчера, 23 января, российско-террористические войска на востоке Украины только один раз нарушили шаткий режим прекращения огня. Об этом говорится в сводке штаба операции объединенных сил в Донбассе.

Обстрел произошел в районе города-сателлита Донецка — Авдеевки: в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции войск из гранатометов и стрелкового оружия.

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"Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - традиционно уточнили в штабе.

У сил ООС за сутки нет потерь, а вот у российских оккупантов они есть: по данным разведки, трое из них были уничтожены.

Сегодня, 24 января, противник под триколором огонь не открывал.

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Теги: оос, война в донбассе, потери, сводка, 23 января 2019 года
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