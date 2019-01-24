На фронте необычно тихо: сводка по Донбассу

В зоне боевых действия около села Крымское (скриншот из видеозаписи)

Вчера, 23 января, российско-террористические войска на востоке Украины только один раз нарушили шаткий режим прекращения огня. Об этом говорится в сводке штаба операции объединенных сил в Донбассе.

Обстрел произошел в районе города-сателлита Донецка — Авдеевки: в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции войск из гранатометов и стрелкового оружия.

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"Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - традиционно уточнили в штабе.

У сил ООС за сутки нет потерь, а вот у российских оккупантов они есть: по данным разведки, трое из них были уничтожены.

Сегодня, 24 января, противник под триколором огонь не открывал.

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