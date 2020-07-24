На границе с Польшей задержан лже-пограничник - фото

На границе с Польшей задержали мужчину, который был одет в камуфляж

23 июля около пункта пропуска Рава-Русская правоохранители обнаружили мужчину, в похожем на их камуфляже. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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"Пограничники Львовского загона решили проверить, что это за "коллега" неторопливо идет в сторону Польши", - заявили в ведомстве.

Мужчина оказался гражданином Латвии, говорит, что камуфляж ему подарила его девушка-украинка: "Попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, провалилась".

На мужчину составили админпротокол, а во время обыска нашли пакетик с "серо-зеленым веществом". Информацию об этом передали в Нацполицию.

23 июня на Донбассе пограничники задержали заблудившегося боевика.

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Владислав Сердюк

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