На границе с Польшей задержан лже-пограничник - фото
На границе с Польшей задержали мужчину, который был одет в камуфляж
23 июля около пункта пропуска Рава-Русская правоохранители обнаружили мужчину, в похожем на их камуфляже. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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"Пограничники Львовского загона решили проверить, что это за "коллега" неторопливо идет в сторону Польши", - заявили в ведомстве.
Мужчина оказался гражданином Латвии, говорит, что камуфляж ему подарила его девушка-украинка: "Попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, провалилась".
На мужчину составили админпротокол, а во время обыска нашли пакетик с "серо-зеленым веществом". Информацию об этом передали в Нацполицию.
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