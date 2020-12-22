На мэра Броваров с женой напали разбойники: украли из дома золото и деньги

В селе Гнедин Киевской области совершено разбойное нападение на семейную пару, сообщили LIGA.net в пресс-службе полиции Киевской области, не называя имен пострадавших. Мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram, что речь идет о мэре Броваров Игоре Сапожко.

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В полиции уточнили, что инцидент произошел вчера около 21:00. Группа разбойников проникла в дом, угрожала физической расправой паре, украла деньги и золото, после чего скрылась в неизвестном направлении. По словам Кличко, Сапожко еще и избили. В полиции же лишь уточнили, что потерпевший не госпитализирован.

Сейчас на поиски разбойников брошены максимальные силы, отметили в полиции. На месте событий работали оперативники, следователи, сотрудники криминалистической лаборатории и кинологи. Открыто уголовное дело по статье о разбое.

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Сапожко впервые возглавил Бровары в 2008-м, став и. о. мэра. В 2010-м избран главой города от Партии регионов, из которой он вышел под конец Революции достоинства.

Марк Сировой

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