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На мэра Броваров с женой напали разбойники: украли из дома золото и деньги

22.12.2020, 12:29
На мэра Броваров с женой напали разбойники: украли из дома золото и деньги - Фото
Игорь Сапожко (фото - Ігор Сапожко, Facebook)

В селе Гнедин Киевской области совершено разбойное нападение на семейную пару, сообщили LIGA.net в пресс-службе полиции Киевской области, не называя имен пострадавших. Мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram, что речь идет о мэре Броваров Игоре Сапожко.

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В полиции уточнили, что инцидент произошел вчера около 21:00. Группа разбойников проникла в дом, угрожала физической расправой паре, украла деньги и золото, после чего скрылась в неизвестном направлении. По словам Кличко, Сапожко еще и избили. В полиции же лишь уточнили, что потерпевший не госпитализирован.

Сейчас на поиски разбойников брошены максимальные силы, отметили в полиции. На месте событий работали оперативники, следователи, сотрудники криминалистической лаборатории и кинологи. Открыто уголовное дело по статье о разбое.

Новость дополняется...

  • Сапожко впервые возглавил Бровары в 2008-м, став и. о. мэра. В 2010-м избран главой города от Партии регионов, из которой он вышел под конец Революции достоинства.
Марк Сировой
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