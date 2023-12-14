На польской границе произошел наезд на троих украинских водителей

Польско-украинская граница (Иллюстративное фото: Екатерина Прищепа)

На границе Украины с Польшей неподалеку от пункта пропуска "Гребенне – Рава-Русская" водитель на микроавтобусе с польскими номерами наехал на троих украинских водителей, ходивших по пешеходному переходу. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц в комментарии Радио Свобода.

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"По предварительной информации пострадали два украинских водителя. У одного – ушиб руки, у другого ушиб ноги. Им оказали помощь на месте, от госпитализации отказались. Мы с ними находимся в постоянном контакте. На место выехал наш консул, чтобы подробнее выяснить все обстоятельства", – сказал чиновник.

Инцидент произошел на глазах у полиции, водителя задержали и с ним проводят процессуальные действия, передает СМИ.

Других подробностей пока нет.

Польские перевозчики с 6 ноября начали акцию протеста на пограничных переходах из Украины в Дорогуске, Гребенном (Люблинское воеводство) и Корчевой (Подкарпатское воеводство). Протестующие пропускали несколько автомобилей в час и потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских транспортных компаний, за исключением гуманитарной помощи и вещей украинской армии. Позже началась блокада на пункте Медика.

11 декабря министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что Польша разблокировала крупнейший грузовой пункт пропуска с Украиной – "Ягодин – Дорогуск" в 14:00. К вечеру того же дня на этом же пункте пропуска с польской стороны проезд заблокировал якобы сломанное транспортное средство, однако впоследствии пункт был разблокирован.

14 декабря глава польской гмины Дорогуск не разрешил проведение новой акции протеста перевозчиков на подъездной дороге к пункту пропуска.

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