Новий прем'єр Польщі каже, що знайшов спосіб розблокувати кордон з Україною

Туск заявив, що його уряд знайшов рішення, яке допоможе одночасно і врахувати інтереси протестувальників, і негайно розблокувати кордон з Україною

Дональд Туск (Фото: ЕРА, PAWEL SUPERNAK)

Новий прем'єр Польщі Дональд Туск заявив з трибуни Сейму, що його уряд знайшов спосіб досягти компромісу в ситуації на кордоні з Україною.

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За його словами, попередній уряд Матеуша Моравецького "не подбав про інтереси польських перевізників і відмовився від контролю за кордоном з Україною під час війни".

Туск заявив, що його уряд знайшов рішення, яке допоможе одночасно і врахувати інтереси перевізників-протестувальників, і негайно розблокувати кордон з Україною.

"З простої порядності майбутні міністри цього уряду сиділи зі мною цілими годинами, після опівночі, і шукали способи розв’язання проблеми на українсько-польському кордоні. Ми шукали і знайшли ці способи", – сказав він.

Польські перевізники з 6 листопада почали акцію протесту на прикордонних переходах з Україною в Дорогуську, Гребенному (Люблінське воєводство) та Корчовій (Підкарпатське воєводство). Протестувальники пропускали кілька автомобілів на годину та вимагали запровадити комерційні дозволи для українських транспортних компаній, за винятком гуманітарної допомоги й речей для української армії. Пізніше почалася блокада на пункті Медика.

За прикладом поляків власні акції почали Спілка перевізників Словаччини (UNAS) та угорська асоціація MKFE.

11 грудня українська Державна митна служба повідомила, що Словацькі перевізники відновлюють акцію протесту на пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке – Ужгород".

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