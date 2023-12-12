Новий прем'єр Польщі каже, що знайшов спосіб розблокувати кордон з Україною
Новий прем'єр Польщі Дональд Туск заявив з трибуни Сейму, що його уряд знайшов спосіб досягти компромісу в ситуації на кордоні з Україною.
За його словами, попередній уряд Матеуша Моравецького "не подбав про інтереси польських перевізників і відмовився від контролю за кордоном з Україною під час війни".
Туск заявив, що його уряд знайшов рішення, яке допоможе одночасно і врахувати інтереси перевізників-протестувальників, і негайно розблокувати кордон з Україною.
"З простої порядності майбутні міністри цього уряду сиділи зі мною цілими годинами, після опівночі, і шукали способи розв’язання проблеми на українсько-польському кордоні. Ми шукали і знайшли ці способи", – сказав він.
- Польські перевізники з 6 листопада почали акцію протесту на прикордонних переходах з Україною в Дорогуську, Гребенному (Люблінське воєводство) та Корчовій (Підкарпатське воєводство). Протестувальники пропускали кілька автомобілів на годину та вимагали запровадити комерційні дозволи для українських транспортних компаній, за винятком гуманітарної допомоги й речей для української армії. Пізніше почалася блокада на пункті Медика.
- За прикладом поляків власні акції почали Спілка перевізників Словаччини (UNAS) та угорська асоціація MKFE.
- 11 грудня українська Державна митна служба повідомила, що Словацькі перевізники відновлюють акцію протесту на пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке – Ужгород".
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