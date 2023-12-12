Новый премьер Польши говорит, что нашел способ разблокировать границу с Украиной

Туск заявил, что его правительство нашло решение, которое поможет одновременно и учесть интересы протестующих, и разблокировать границу с Украиной

Дональд Туск (Фото: ЕРА, PAWEL SUPERNAK)

Новый премьер Польши Дональд Туск заявил с трибуны Сейма, что его правительство нашло способ достичь компромисса в ситуации на границе с Украиной.

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По его словам, предыдущее правительство Матеуша Моравецкого "не позаботилось об интересах польских перевозчиков и отказалось от контроля за границей с Украиной во время войны".

Туск заявил, что его правительство нашло решение, которое поможет одновременно и учесть интересы протестующих перевозчиков, и немедленно разблокировать границу с Украиной.

"Из простой порядочности будущие министры этого правительства сидели со мной целыми часами, после полуночи, и искали способы решения проблемы на украинско-польской границе. Мы искали и нашли эти способы", – сказал он.

Польские перевозчики с 6 ноября начали акцию протеста на пограничных переходах из Украины в Дорогуске, Гребенном (Люблинское воеводство) и Корчевой (Подкарпатское воеводство). Протестующие пропускали несколько автомобилей в час и требовали ввести коммерческие разрешения для украинских транспортных компаний, за исключением гуманитарной помощи и вещей для украинской армии. Позже началась блокада на пункте Медика.

По примеру поляков собственные акции начали Союз перевозчиков Словакии (UNAS) и венгерская ассоциация MKFE.

11 декабря украинская Государственная таможенная служба сообщила, что Словацкие перевозчики возобновляют акцию протеста на пункте пропуска "Вишне-Немецкое – Ужгород".

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