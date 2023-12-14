На польському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв

Польсько-український кордон (Ілюстративне фото: Катерина Прищепа)

На кордоні України з Польщею неподалік від пункту пропуску "Гребенне- Рава-Руська" водій на мікроавтобусі з польськими номерами наїхав на трьох українських водіїв, котрі ходили пішохідним переходом. Про це повідомив генеральний консул України в Любліні Олег Куць в коментарі Радіо Свобода.

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"За попередньою інформацією постраждало двоє українських водіїв. В одного – забій руки, в іншого забій ноги. Їм надали допомогу на місці, від шпиталізації вони відмовилися. Ми з ними перебуваємо в постійному контакті. На місце виїхав наш консул, аби детальніше зʼясувати всі обставини", – сказав посадовець.

Інцидент стався на очах в поліції, водія затримали й з ним проводять процесуальні дії, передає ЗМІ.

Інших подробиць наразі немає.

Польські перевізники з 6 листопада почали акцію протесту на прикордонних переходах з Україною в Дорогуську, Гребенному (Люблінське воєводство) та Корчовій (Підкарпатське воєводство). Протестувальники пропускали кілька автомобілів на годину та вимагали запровадити комерційні дозволи для українських транспортних компаній, за винятком гуманітарної допомоги й речей для української армії. Пізніше почалася блокада на пункті Медика.

11 грудня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Польща розблокувала найбільший вантажний пункт пропуску з Україною – "Ягодин – Дорогуськ" о 14:00. Надвечір того ж дня на цьому ж пункті пропуску з польської сторони проїзд заблокував нібито зламаний транспортний засіб, проте згодом пункт таки було розблоковано.

14 грудня глава польської гміни Дорогуськ не дозволив проведення нової акції протесту перевізників на під’їзній дорозі до пункту пропуску.

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