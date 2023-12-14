На польському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв
На кордоні України з Польщею неподалік від пункту пропуску "Гребенне- Рава-Руська" водій на мікроавтобусі з польськими номерами наїхав на трьох українських водіїв, котрі ходили пішохідним переходом. Про це повідомив генеральний консул України в Любліні Олег Куць в коментарі Радіо Свобода.
"За попередньою інформацією постраждало двоє українських водіїв. В одного – забій руки, в іншого забій ноги. Їм надали допомогу на місці, від шпиталізації вони відмовилися. Ми з ними перебуваємо в постійному контакті. На місце виїхав наш консул, аби детальніше зʼясувати всі обставини", – сказав посадовець.
Інцидент стався на очах в поліції, водія затримали й з ним проводять процесуальні дії, передає ЗМІ.
Інших подробиць наразі немає.
- Польські перевізники з 6 листопада почали акцію протесту на прикордонних переходах з Україною в Дорогуську, Гребенному (Люблінське воєводство) та Корчовій (Підкарпатське воєводство). Протестувальники пропускали кілька автомобілів на годину та вимагали запровадити комерційні дозволи для українських транспортних компаній, за винятком гуманітарної допомоги й речей для української армії. Пізніше почалася блокада на пункті Медика.
- 11 грудня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Польща розблокувала найбільший вантажний пункт пропуску з Україною – "Ягодин – Дорогуськ" о 14:00. Надвечір того ж дня на цьому ж пункті пропуску з польської сторони проїзд заблокував нібито зламаний транспортний засіб, проте згодом пункт таки було розблоковано.
- 14 грудня глава польської гміни Дорогуськ не дозволив проведення нової акції протесту перевізників на під’їзній дорозі до пункту пропуску.
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